Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede yer alan Ağrı-Tutak karayolu yakınındaki Karayazı İlçe Mezarlığı yanındaki karla kaplı arazide, gece saatlerinde, çok sayıda kurt ile karşılaşan sahipsiz bir köpek kaçmaya başladı. Kar yağışı sebebiyle yiyecek bulamadıkları için aç kalan 8 kurt, kaçmaya çalışan köpeği kovalamaya başladı. Kurtlar, kaçış güzergahına göre çeşitli yönlerden koşarak sıkıştırdıkları köpeği kısa sürede yakaladı. Köpeği karlar üzerinde sürükleyen kurtlar kısa sürede öldürdükleri köpeği yedi.