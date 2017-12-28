Alınan bilgiye göre, Deniz Köşkler Mahallesi, Avcılar Sahil Parkı kıyısında denizde ceset gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Kıyıda taşlık bölgede takılı cesedin, deniz polisi ekiplerince çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.
Avcılar sahilinde denizde ceset bulundu
28.12.2017 - 17:15 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Avcılar sahilinde kıyıda ceset gören vatandaşlar polise haber verdi.
Etiketler : avcılar,sahil,ceset,deniz,
531684 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531684.aspx
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