Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Deniz Köşkler Mahallesi, Avcılar Sahil Parkı kıyısında denizde ceset gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Kıyıda taşlık bölgede takılı cesedin, deniz polisi ekiplerince çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.