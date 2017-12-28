Olay sabah saatlerinde, Dilovası Diliskelesi mevkiinde bulunan bir limanda meydana geldi. İddiaya göre, limanda depolama alanına kaldırılmak istenen konteyner, işçilerden Çağrı Karadaş'ın üzerine düştü. Çevredekiler 112 Acil'e haber verirken, konteyner kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Karadaş'ın öldüğünü belirledi. Çağrı Karadaş'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'de feci iş kazası, bir işçi öldü
28.12.2017 - 17:28 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir limanda depolama alanına kaldırılırken düşen konteynerin altında kalan Çağrı Karadaş (23), yaşamını kaybetti.
Etiketler : Çağrı Karadaş,iş kazası,kocaeli,
531687 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531687.aspx
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