Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan kullanılmayan bir otelin atıl durumdaki mutfak kısmına hurda toplamak için giren vatandaşlar cesetle karşılaştılar. Vatandaşların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptılar.

Ekiplerin ceset üzerinde yaptıkları inceleme sonrası, cesedin 30’lu yaşlarda bir kadına ait olduğu ve soğuktan korunmak için girdiği otelin mutfağında donarak öldüğü tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp birimine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri cesedi bulunan kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.