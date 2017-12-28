Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Denizköşkler sahilde öğle saatlerinde vatandaşlar denizde karaya vurmuş erkek cesedi gördü. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak cesedi denizden çıkartmak için Deniz Polisi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen dalgıç polisler denizden cesedi kıyıya getirdi. Kaygan zeminde cesedi çıkartmakta zorlanan polisler, el ele tutuşarak cesedi yukarı çıkarttı. Uzun süredir denizde olduğu belirlenen ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan denizde bulunan cesedi çekmek için toplanan vatandaşlar polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.