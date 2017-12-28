Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle uğraştıkları tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik planlı çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Bayburt, İstanbul ve Muğla'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bayburt'ta 2, İstanbul'da 2 ve Muğla'da bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan Y.T'nin evindeki aramada 1,3 gram esrar, S.K'nın ikametinde ise bir ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör ile 12 fişek ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların işlemleri sürüyor.