Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinin Karşıyaka Mahallesi Reşit Direkli Bulvarı'nda Raydin B'nin kullandığı 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü ile Halil Ç'nin idaresindeki 63 AJ 129 plakalı, içinde hasta bulunan ambulans çarpıştı.

Kazada, ambulans sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta Mehmet A. ve yakını Mahmut A. ile Şemsettin P, Demet K. ve Mehmet Davut S. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.