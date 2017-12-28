Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kavakpınar Mahallesi Cemiyet 5. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.(37) yönetimindeki 55 AC 426 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle ateş edildi. Kurşunun otomobilin arka kapısına isabet etmesi üzerine gaza basarak olay yerinden uzaklaşan otomobil sürücüsü, 100 metre ileride otomobilini terk ederek polis aradı. Otomobile ateş eden şahıs ise yaya olarak kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.