Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2017 ile 2 Ocak 2018 tarihleri arasında şehirlerarası ve şehir içi yollarda trafik akımının diğer günlere oranla yoğunlaşması nedeniyle sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Sürücülerin yola çıkmadan önce kış koşullarına uygun lastiklerini ve araçlarını kontrol etmeleri, yasal hız limitleri ile yol ve hava şartlarının gerektirdiği hızlarda araç kullanmaları, hava ve yol koşullarını da dikkate alarak öndeki araçları yakından takip etmemeleri, araç sürerken cep telefonu ile görüşmemeleri, zaruri haller dışında özellikle şehirlerarası yollarda ve otoyollarda duraklama/bekleme yapmamaları, seyahatleri süresince emniyet kemerlerini takmaları ve araçta bulunanların takmalarını sağlamaları, uykusuz/yorgun olarak trafiğe çıkmamaları gerektiği bildirildi.