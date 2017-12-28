Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getirileceği yönündeki ihbarı değerlendirerek bir otomobili takibe aldı.

Ekipler, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önüne gelen otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü idaresindeki otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı.

Sürücünün aracında bin 60 paket kaçak sigara ele geçirildi. Zanlının Tekneli köyündeki evinde yapılan aramada da 4 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Kaçak sigaralara el koyan polis, zanlıyı gözaltına aldı.