Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir merkezi ve merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçesinde huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda umuma açık yerler, park bahçeler, sokak araları, kafeler, şüpheli kişiler ve araçlar üzerinde yapılan denetimlerde çok sayıda kişinin kimliği sorgulandı.

Yapılan huzuru operasyonunda çok sayıda polis görev alırken, operasyon 21.00 - 23.30 saatleri arasında düzenlendi. Yapılan huzur operasyonda herhangi bir suçlu ve suç unsurlarına rastlanmadığı öğrenildi. Operasyona KOM, Asayiş, Narkotik ve sivil ekipler ile Narkotik köpek ‘Alfi’ de katıldı