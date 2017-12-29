Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi önünde akşam saatlerinde koku hisseden vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı bölgeye itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri gönderildi.

Hastanenin kanalizasyon sisteminde gaz ölçümü yapan AFAD ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını bildirdi.

Hastaneye gelerek incelemede bulunan Uşak Sağlık Müdürü Sedat Kavas, hastane girişinde kısa süreli bir koku hissedildiğini, incelemelerin ardından bir olumsuzluğa rastlanmadığını ve hastanenin normal şekilde hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Ekipler bir süre sonra hastaneden ayrıldı.