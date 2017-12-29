Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçerisinde 2’si açık 3 basketbol salonu ile biri kapalı 2 futbol salonu ve 2 çok amaçlı spor alanının bulunduğu kampüste, kültürel aktiviteler için de eğitim ve konferansların düzenlendiği eğitim salonları, kütüphane ve konferans salonları yapıldı.

Cezaevlerine yönelik olumsuz bakış açılarının yıkılması ve dünyaya örnek olması hedeflenen kampüste, uzman kişilerce bazı günlerde eğitimler de verilmeye başlandı. “Mersin” denilince akla gelen ilk lezzetlerden cezerye tatlısının atölyesi de oluşturuldu. 20’ye yakın hükümlünün görev aldığı atölyede hazırlanan ve günde bin pakete ulaşan cezeryeler, Türkiye’deki tüm ceza infaz kurumlarına gönderilirken, ekonomik kazanç da sağlanıyor. Hükümlülerin farklı mesleklerde de deneyim kazanması için kâğıt bardak üretimi ve ekmek üretimi atölyeleri de kampüste faaliyet yürütüyor.