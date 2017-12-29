Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denge’nin davalık olduğu Kırmızı Beyaz, Bilfen, Gendaş, A1, Üçgen, Arı Yayıncılık gibi 40 şirket, mahkeme kapılarına gitmekten bunaldıklarını dile getirdi. Gendaş’ın yetkilisi Turan Kaya, Denge için “Türkçe öğretmeni olmasına rağmen, matematik, fen bilgisi, hayat bilgisi branşlarında kitaplar yazmış. Dershanelerde her derse girmiş. Türkiye’nin 40 civarında seçkin eğitim yayıncısından ‘Benim kitaplarımdan alıntı yaptınız’ iddiasıyla para sızdırıyor. Para vermeyenlere dava açıyor. Mahkemeye gitmekten iş yapamaz hâle geldik” iddialarında bulundu. Arı Yayıncılık’tan Aytaç Ağdağ ise şunları öne sürdü: Alıntı yapıldığını iddia ettiği konular çok komik. Anonim olan Nasreddin Hoca fıkralarını ‘ilk ben kullandım ve siz yayınevleri bunları kitaplarımdan aldınız’ diyerek dava açıyor. Bunları suç saymayan savcılara da dava açıyor. Aleyhine karar veren bilirkişileri ağır cezaya yada organize şubeye şikayet ederek sindirmeye çalışıyor...