Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi; eğitim, spor tesisi, meydan, müze, ulaşım kültür-sanat gibi birçok alandaki yatırımlarıyla öncü belediye oldu. 2018 yılı, Osmangazi Belediyesi adına yine vizyon projelerin hayata geçeceği bir yıl olacak. Hayata geçirdikleri projeleri şehir, insan ve demokrasi başlıkları altında geliştirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar “Yürüttüğümüz çalışmalar ile bir yandan tarihimize sahip çıkarken, diğer yandan günümüz modern şehrini inşa ediyoruz. Bursa’nın en önemli ana akslarından biri olan Hamitler ve Yunuseli Mahallelerini birbirine bağlayan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nı hizmete açtık. Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm projemiz bir Bursa projesi. Bölgedeki kamulaştırmaları tamamladık ve yıkımları gerçekleştiriyoruz. Panorama 1326 Bursa, Bursa’mızın tanıtımı ve tarihimizin anlatımı adına güzel bir eser olacak. Türkiye’nin en modern Kapalı Atletizm Salonu olma özelliğine sahip Osmangazi Atletizm Salonu, Bursa’nın adının dünyaya duyurulmasına çok önemli bir katkı sağlayacak. Hedefimiz, bundan sonra Osmangazi’nin tamamını dönüşüm kapsamına almak” dedi.



SOĞANLI’DA HAYAT BAŞLADI

Osmangazi Belediyesinin Türkiye’de dönüşüme ışık tuttuğu Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yaşam başladı. Anahtar teslimlerinin yapıldığı Soğanlı’da yeni bir şehir kurulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılaşmada ideal olarak önerdiği, zemin artı 5 kat yapılaşma modelinin hayata geçirildiği ilk proje oldu. Yeşil alanları, açık ve kapalı otoparkları, çevre yoluna bağlantısı, alışveriş mekanları ile kendi yaşam alanını yepyeni mimari çizgilerle yorumlayan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, Bursa’da gerçek dönüşümün ilk örneği olarak yerini aldı. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’yle sadece Bursa için değil, Türkiye için bir model ortaya koyduklarını belirten Başkan Dündar “Vatandaşımız, yapmış olduğumuz binalarda güvenle oturacak. Yeni bir yaşamın başladığı Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi ile bizler, yeni vizyon ortaya koyuyoruz. Proje kapsamında iki bina arasını 100 metre hesaplayarak daha yaşanabilir, modern bir şehir olarak ortaya çıkardık” dedi. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki hak sahiplerine tapuları ve anahtarları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı törenle teslim edildi.

Bursa’nın silüetini değiştirecek Kent Meydan’ı

Osmangazi Belediyesinin 2018 yılına damga vuracak yatırımlarından birisi de Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi olacak. Bursa’yı özlenen kent meydanına kavuşturacak proje için bölgedeki binaların ve iş yerlerinin tamamına yakını kamulaştırılırken, Bursa’nın silüetini değiştirecek ve yepyeni bir görünüm kazandıracak ‘Kent Meydanı Projesi’ için şehrin her kesiminde görüşler alınıyor. Bursa için dönüşüm olacak ‘Kent Meydanı Projesi’ için herkesin fikrini çok önemsediklerini ifade eden Başkan Mustafa Dündar “Bu bölgeyi kamulaştırarak yıkmak, işin en önemli tarafıydı. Başarmanın ilk adımı da buydu. Biz, bu bölgede kamulaştırma yaparken de yüzde 95 oranında anlaşma yaparak aldık. Dolayısıyla bugüne kadar oraya, 120 milyon TL civarında para harcanmış oldu” ifadelerini kullandı.

Kaliteli Yaşam Merkezi örnek olacak

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’ye örnek olan Osmangazi Belediyesi, Kaliteli Yaşam Merkezi ile yine bir ilke imza atacak. Büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Türkiye’de bir ilk olacak Kaliteli Yaşam Merkezi, Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya değer katacak 16 Vizyon Projesinin arasında yer alıyor. Demirtaş Mahallesi’nde 14 bin 163 metrekare alan üzerinde bir kampüs şeklinde projelendirilen merkezde; modern, konforlu ve yaşlıların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek 200 yatak kapasiteli huzurevi yer alacak. Başkan Mustafa Dündar, Kaliteli Yaşam Merkezinin, Osmangazi Belediyesinin en büyük bütçeli projelerinden biri olduğuna dikkat çekerek “Şu an inşaat sahasının yarısının zemini güçlendirildi. Önümüzdeki günlerde temeli atacağız. Temel atmadan sonra inşaat hızlı bir şekilde devam edecek” diye konuştu.

‘Panorama 1326’ değer katacak



Türkiye’nin en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğini taşıyan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bir müzenin ötesinde şehri sembolize edecek bir eser olacak. Kamberler Parkı’nın yanında toplam 4 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun beylikten cihan devletine giden yolculuğunu ve bu yolculuğun en önemli noktalarından biri olan Bursa’nın fethini 3 boyutlu olarak anlatacak. Dünyanın en uzun kubbe açıklığına sahip panoramik müzesi olma özelliği taşıyan Fetih Müzesi inşaatında sona gelinirken, müze açılış için gün sayıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinin, 2018’in Nisan ayında düzenlenecek olan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenliklerinde hizmete açmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Dündar “Panoramik müzeyi destekleyen bir yaşam alanı, bütünsellik teşkil eden bir yapı olacak. Tarih, tabiat ve kültürel miras yönünden dünyanın en zengin şehirlerinin başında gelen Bursa’ya anıt eser kazandırmış olacağız” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin en büyük atletizm salonu gün sayıyor



Osmangazi Belediyesinin 16 vizyon projesi arasında yer alan Osmangazi Atletizm Salonu, açılış için gün sayıyor. Küçükbalıklı Mahallesi’nde inşa edilen salon, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesine olanak sağlayacak. 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye’nin en büyük atletizm salonu özelliğine sahip Osmangazi Atletizm Salonu’nda 6 adet koşu kulvarı ile 4 adet ısınma kulvarı bulunacak. Pist uzunluğu ise 120 metre olacak. Koltuklarının montajı tamamlanan Osmangazi Atletizm Salonu’nda 830 kişilik tribünlerde, 88 adet VIP koltuk bulunuyor. Salonda, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) belirlediği 2 bin lükslük aydınlatma değerini karşılayan armatürlerin montajı yapılıyor. Aydınlatma için 356 adet özel tasarım LED aydınlatma armatürü kullanılacak. Farklı branşlarda spor tesisleri inşa ederek Osmangazi’yi spor şehri yapmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Dündar “Tribünlerde koltuk montajını tamamladık. 2018 yılının başında Osmangazi Atletizm Salonu’nu hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.