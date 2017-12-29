İzmit ilçesi sanayi mahallesi Özbaki sokakta bulunan ambalaj fabrikasında sebebi henüz belirlenemeyen bie nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi. Yangın devam ediyor.
Kocaeli'de fabrika yangını
29.12.2017 - 07:22 | Son Güncelleme: 29.12.2017 - 07:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ambalaj fabrikasında yangın çıktı.
Etiketler : kocaeli,yangın,
531824 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531824.aspx
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