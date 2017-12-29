Olay, Ümraniye Karadeniz caddesi üzerinde bulunan bir PTT şubesinede meydana geldi. Hırsızlar, içinde yaklaşık Bin lira bozuk para bulunan çelik kasayı alarak kayıplara karıştı. Ön kapıyı kanırtarark içeri girdiği belirlenen hırsızlar, içeride kayda değer başka bir şey bulamayınca PTT şubesinden kaçarak uzaklaştılar. Olayı gören vatandaşların polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisler PTT şubesinde inceleme yaptılar. Kamera görüntüsü ve parmak izleri üzerinde çalışmalar yapan polis ekipleri, hırsızları yakalama çalışması başlattı.
Ümraniye'de PTT soygunu
29.12.2017 - 07:33 | Son Güncelleme: 29.12.2017 - 07:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ümraniye’de PTT’ye giren hırsızlar postanede içinde bozuk paraların bulunduğu çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı.
Etiketler : ümraniye,soygun,
531827 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531827.aspx
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