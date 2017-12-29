Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji yılbaşı hava durumu hakkında açıklama yaptı ve sağanak yağış için uyardı. Hava durumu raporlarına bakılırsa yurdun çoğu kesiminde yağış görülecek. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

YILBAŞI HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

YILBAŞI GECESİ HAVA DURUMU

Genellikle güney yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da yılbaşı gecesi kar yağışı beklenmiyor. İstanbul'da bir sıcak bir soğuk geçen kış mevsiminde henüz beklenen kar yağışı görülmedi. 31 Aralık Pazar günü İstanbul'da hava bulutlu en yüksek 10 derece en düşük 7 derece olması bekleniyor. İstanbul'da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 6,3 en yüksek 11,4 derece.

YILBAŞINDA ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 31 Aralık gününün soğuk ancak yağışsız çok bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji'nin son verilerine göre en yüksek sıcaklık 7 en düşük 4 derece olacak. Ankara'da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 1,4 en yüksek 6 derece.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Güneşli bir gün olması bekleniyor.

DİYARBAKIR’DA HAVA DURUMU

Diyarbakır’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık 15 derece olması bekleniyor. Herhangi bir yağış beklenmiyor.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 10 derece, en yüksek sıcaklık 17 derece olması bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre yağmur yağışı bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale’nin güney çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAG °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu

DENİZLİ°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu