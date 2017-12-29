Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenler'de soygun için bir kuyumcuya giren silahlı şahıslar ile kuyumcu arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma ve sonrası kameralara yansırken, bir saldırgan hayatını kaybetti, kuyumcu ve diğer bir saldırgan ise yaralandı.

Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya araçla gelen silahlı saldırganlar soygun girişiminde bulundu. Kuyumcuya giren şahıslara dükkan sahibi de silahla karşılık verdi. Saldırganlar ve kuyumcu arasında çatışma çıktı. Olayda kuyumcu ve bir saldırgan yaralanırken, bir saldırgan da hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahale yapılırken, yaralı saldırganlardan birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, kaçan diğer saldırganları arıyor.

Öte yandan çevrede bulunan vatandaşlar yaşanan o korku dolu anları anlattı.

ÇATIŞMA KAMERALARA YANSIDI

Kuyumcu ve silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışma kameralara yansıdı. Görüntülerde silah sesleri duyulurken, bir kişinin yerde yattığı görülüyor.