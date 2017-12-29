Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşına iki gün kala, 2018’e yurt dışında girmek isteyenler hava ulaşımını tercih edince Atatürk Havalimanında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Gün içerisinde dış hatlar terminaline gelen yolcular, kontuar ve pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Ünlü isimler de havalimanına akın etti

Tatilcilerin yanı sıra çok sayıda ünlü isim de havalimanına akın etti. Ünlü şarkıcı Alişan, oyuncu Tarık Ünlüoğlu ve şarkıcı Serkan Kaya gibi ünlü isimler yurt dışına çıktı. Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla da model sevgilisi Gala Caldirola ile birlikte yılbaşı tatilini geçirmek üzere Paris’e gitti.

Yılbaşında Kıbrıs’ta sahne alacak ünlü şarkıcı Deniz Seki de geldiği Atatürk Havalimanı’nda yeni yıla ilişkin verdiği mesajda, “Yeni yıl benim için çok önemli çünkü özgürlüğüme kavuşmamın senesi. Herkese yeni yılda önce sağlık, başarı, mutluluk, şans bolluk ve özgürlük dolu bir sene diliyor. Hepimiz adına şahane bir yıl olsun. Kıbrıs’a gidiyoruz. Hem yarın akşam hem de yılbaşı akşamı için büyün aile gidiyoruz” dedi.

Yılbaşında ailece Fransa’ya tatile gittiklerini belirten Çetin Çağla, “Aslında tatilimiz çok planlı değildi sonradan karar verdik. Ablamızın yanına Paris’e gidiyoruz. 2018 inşallah ülkemize huzur ve barış dolu bir yıl olarak geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Bir başka yolcu Onur Güleç ise, “Yeni yıl tatili için Graz’a gidiyoruz. Yaklaşık 4 ay önce uygun fiyata bilet almıştık. Kalabalık bir grupla gidiyoruz. Herkese sağlık, mutluluk ve bol para diliyorum” dedi.

Yoğunluğun 31 Aralık Pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.