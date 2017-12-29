Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin etkili sağanak uyarısına rağmen İzmir'de gün boyu süren yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar mağdur oldu. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Araçların geçişi sırasında yolda biriken yağmur suları kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine sıçradı. Sokaklar göle dönünce bir vatandaş ayak bileğini geçen suda yürüyebilmek için iki ayağına da dize kadan naylon poşet geçirdi. Trafik polisleri, şehrin işlek caddelerinde önlem aldı. Yağmur nedeniyle vapur seferleri aksadı ve balıkçılar da fırtına nedeniyle avlanmadı. Yiyecek bulmakta zorlanan martılar ise deniz kenarındaki bankların etrafından uçtu.