Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacı Hamit S. (51) Örnek Sanayi Sitesindeki bir bankadan 150 bin lira para çekti. Hamit S.'yi bankadan beri takip eden yabancı uyruklu hırsızlar önce Hamit S.'nin aracını tespit edip daha sonra da aracın yanına adamlarını koydular. Hamit S. bankadan parayı çekip çantaya koyup aracına yöneldiği bir sırada hırsızlar dışarıda aracın yanında bekleyen arkadaşlarını telefonla arayarak aracın lastiğini kesmesini söylediler. Hamit S. aracına binip bir süre gittikten sonra lastik inince inip kontrol ettiği bir sırada otomobil ile takipte olan hırsızlardan biri Hamit S. aracının arka lastiğine baktığı bir sırada yanına yaklaşıp araçtaki içinde 150 bir lira bulunan çantayı alıp, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtılar.



Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak hırsızların önce araçlarını daha sonra da Ordu istikametine doğru gittiklerini tespit etti. Yapılan takip sonucu hırsızların çaldıkları paranın bir kısmını Ordu'da dolara çevirdiklerini ortaya çıkardı. Ukrayna uyruklu Valerı Hvasalıa (42) ile Gürcistan uyruklu Gıorgı Mashıa (44) ve Merab Pıpııa (45) Rize'de yakalandılar. Gözaltına alınarak Samsun'a getirilen hırsızların çaldıkları ve bir kısmı dolara çevrilen para ele geçti ve sahibine teslim edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Barosunda sorguları tamamlanan yabancı uyruklu 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Merab Pıpııa serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Valerı Hvasalıa ve Gıorgı Mashıa tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildiler.