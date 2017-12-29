Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son dönemde Kastamonu’da il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen operasyonda Araç ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde yetiştirip sattığı tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Araç’ta gerçekleştirdiği operasyonda Narkotik arama köpeği ICE’ında katılımıyla şüpheli şahsın ikamet ve müştemilatında yapılan aramalarda toplam 50 kilo 12 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu ve 57 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ta bir şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.



Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, “Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olup ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.