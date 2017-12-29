Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikası içerisindeki pamuk balyalarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı fark eden fabrika işçileri çıkan yangına müdahale etmek istedi. İşçilerin müdahalesi yetersiz kalması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman'da fabrika yangını korkuttu
29.12.2017 - 21:14 | Son Güncelleme: 29.12.2017 - 21:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu.
Etiketler : Adıyaman,yangın,
531970 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531970.aspx
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