Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikası içerisindeki pamuk balyalarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı fark eden fabrika işçileri çıkan yangına müdahale etmek istedi. İşçilerin müdahalesi yetersiz kalması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.