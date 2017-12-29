Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşamdan beri devam eden ve yaklaşık metrekareye 60 kilogram şeklinde düşen yağmur Kazdağları'ndaki karları eritti. Lodos fırtınasından teknelerini kurtarmak için Şahin Deresi’ne demirleyen balıkçılar bu sefer de aniden gelen yüksek su debisi ile karşı karşıya kaldı. Normalin 3 katına kadar artan sularda 10 balıkçı teknesi bağlı oldukları kayalıklara vurarak parçalanarak battı. Şahinderesi içerisinde bağlı bir teknenin sahibi Sezer Yiğiter, “Yağmur çok yağdı. Dereler zamanında temizlenmediği için dağda eriyen karların suları teknelerimizi vurdu. Bizde de biraz ihmalkarlık var. Zamanında gelip teknelerimizi güvenli noktalara çekerek batmasını önleyebilirdik” dedi. Yetkililer su baskınlarına karşı hazırlıkların yapıldığını ifade etti.