Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek  bulmakta güçlük çeken yabani hayvanların yiyecek bulma telaşı fotokapanlarca  kaydedildi. Doğu Anadolu'da bir süre önce etkili olan kar yağışının doğayı beyaza  bürümesi ve soğuk hava, insanların yaşamının yanı sıra yaban hayatını da olumsuz  etkiliyor.

Bölgede kışın en sert ve çetin geçtiği illerin başında gelen  Ardahan'da kurt, vaşak, ayı, domuz, tavşan, tilki, atmaca, kartal ve baykuş gibi  hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.Bu hayvanların zorlu kış koşullarındaki yiyecek bulma telaşı, Ardahan  Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce doğada yaşam popülasyonunun  belirlenmesi amacıyla ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla görüntülendi.Fotokapanların gece ve gündüz kaydettiği görüntülerde hayvanların  zorlu kış koşullarında yiyecek araması ve bir ayının fotokapanı fark etmesi  dikkati çekti.