Alınan bilgiye göre, ilçeye 30 kilometre mesafedeki Maktele  Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Cuma Süleyman'ın köpeği, kirpiyi yakalamaya  çalışırken, kayalıklara sıkıştı.Bir süre kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan  Süleyman, sonuç alamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, köpeği sıkıştığı sarp kayalıktan çıkarmak  için çalışma başlattı. Ekipler iki gündür hummalı bir şekilde çalışmalarını  sürdürüyor.

Gazetecilere açıklama yapan Cuma Süleyman, "Köpeğimizin görüp  kovaladığı kirpi deliğe girdi. Köpek onun ardında deliğe girdi ve bir daha  çıkamadı. Tam altı gün oldu, önce kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık  çıkaramadık. Sıkıştığı yer zorlu bir yer, mecburen itfaiyeye haber verdik, umarım  köpeğimi çıkarırlar." dedi.