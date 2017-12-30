Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Isparta Narkotik Polisi il merkezinde ‘torbacı’ denilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezindeki farklı mahallelerde, ayrı zaman dilimlerinde şok baskınlar yapan emniyet güçleri 8 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda ayrıca, şahıslarla birlikte 10 adet Extacy hap, 0,46 gram eroin maddesi, 7 adet Suboxone tablet hap ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

2 torbacı gözaltında

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda bu şahıslardan 6’sına ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapan polis, ‘torbacı’ olarak tabir edilen A.Ç. ve E.O. isimli 2 sokak satıcısını ise gözaltına aldı. Şüphelilerin halen gözaltında bulunduğu öğrenildi.

Diğer yandan, emniyet güçlerinin kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam edeceği belirtildi.