Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkhan Kaymakamlığı, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Hatay Yardımlaşma Derneğince hayata geçirilen "Seyyar Okul Projesi" sayesinde eğitim, Suriyeli miniklerin ayağına kadar götürülüyor. Yaklaşık 8 metrekarelik tekerlekli konteynerden oluşan sınıf, içerisindeki masa sandalye, boya, boyama kitabı ve daha birçok etkinlik için kullanılan malzemeler ile âdeta eğitim kutusunu andırıyor. Duvarlarında mevsim panoları ve öğretici resimlerinin yer aldığı, elektrikli sobayla ısınmanın sağlandığı sınıfta, Suriyeli minik öğrencilerin de yüzü gülüyor. Seyyar sınıfın kendisi için diğer okullardan farksız olduğunu vurgulayan öğretmen Aynur Doğan ise şunları söyledi: Herkes zor olarak görüyor. 'Yapamazsın' dediler. İnsan sevdikten sonra her şeyin üstesinden gelir. Yer, mekan önemli değil, önemli olan onlara bir şeyler öğretmek ve geleceğe hazırlamak.