Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nöbetçi doktor A.Ö. muayene sonrası erken doğum olabileceğini, genç kadını sevk edeceğini fakat ambulans tahsis edemeyeceklerini söyledi. Hastaneye gelen Aykut Berber, eşini 14 kilometre uzaklıktaki Bülent Ecevit Üniversitesine götürdü. Emel Berber, hemen ameliyata alınarak sezaryenle doğumu gerçekleştirildi. Çift, bebeklerine 'Barış Ada' adını verdi. Yoğun bakıma alınan talihsiz bebek 25 Aralık'ta hayatını kaybetti. Acılı aile, doktor A.Ö'den şikâyetçi oldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ise raporunda "Hasta yenidoğan bakım ünitesinde yer sorgulanmadan sevk edilmiş. Kanaması olan hastaya ambulans verilmemiş” ifadelerine yer verdi. Emel Berber "Sevk edildiğimde bebeğin ayağı rahimden çıkmış. Doğum başlamış" dedi. Dr. A.Ö'nün görev yaptığı hastanenin Başhekimi Dr. Mustafa Karadeniz "Hızlı bir şekilde gitmesi için kendi araçlarıyla gönderildi" sözleriyle doktoru savundu.