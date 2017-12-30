İstanbul’un en büyük yapılarından biri olacak olan Çamlıca Camii inşaat çalışmalarında gelinen son nokta gün batımının eşsiz manzarası ile havadan görüntülendi. İstanbul’un siluetinde ön plana çıkan cami inşaatının yüzde 90’ı tamamlandı. Cami inşaatında kullanılan 150 metre uzunluğa sahip 6 vinçten 5’i söküldü. Havadan çekilen görüntülerde avlusunun büyük bir kısmında inşaat çalışmalarının bittiği görüldü. Gün batımı ile oluşan renk cümbüşünün Çamlıca Camii minarelerinin arasından süzülmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Cami 7,77 metre boyunda dünyanın en büyük alemi ve 4’ü 107.1 metre, 2’si ise 90’ar metre, minarelere sahip. Önümüzdeki Kadir Gecesi ibadete açılması beklenen caminin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İHA
Gün batımında muhteşem manzara
30.12.2017 - 05:00 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 05:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnşaatının yüzde 90’ı biten Çamlıca Camii, gün batımı manzarasında havadan çekilen görüntülerle mest etti.
Etiketler : çamlıca cami,
532069 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532069.aspx
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