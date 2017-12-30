Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi dolmuş hattı üzerinden Yunus Koca yönetimindeki 46 H 380 plakalı halk otobüsüne binen 28 yaşındaki Sema Dönük bir anda fenalaştı. Diğer yolcuların uyarısı üzerine halk otobüsü şoförü Yunus Koca, yaşanabilecek zaman kaybının önüne geçmek için rotasından çıkarak Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Binası acil servisine yöneldi. Yoğun trafik karşısında diğer sürücülere selektör yaparak, korna çalarak yol isteyen şoför Yunus Koca, fenalaşan kadını kısa zaman içinde acil servise ulaştırdı. Hastane acil kapısına kadar halk otobüsünü yanaştıran şoför Yunus Koca, sağlık görevlileri ile birlikte yolcusuna acil müdahale odasına kadar eşlik etti. Hastanede ilk müdahalesi yapılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken, şoförün duyarlı davranışı diğer yolcular tarafından takdirle karşılandı. Duyarlı hareketiyle insanlık görevini yerine getiren şoför Yunus Koca, kamera karşısında konuşmayı kabul etmedi.