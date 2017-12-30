Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 yıldan bu yana aradıkları 5 kişiyi Kardesgedigi Mevkiindeki petrol boru hattı üzerinde yakaladı. Boru hattının 169'uncu kilometresinde kamyonet üzerinde yaklaşık 5 ton ham petrol ile suç üstü yakalanan B.E., K.Y. R.E. M.A. ve A.T. Ulukışla adliyesine çıkarıldı, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5 ton ham petrol çalmaya çalışırken yakalandılar
30.12.2017 - 10:04 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de Ceyhan Kırıkkale Petrol Boru hattında 5 ton ham petrol çalmaya çalışan 5 kişi tutuklandı.
Etiketler : petrol,ham petrol,haberler,hırsız,
532106 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532106.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER