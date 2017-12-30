Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 yıldan bu yana aradıkları 5 kişiyi Kardesgedigi Mevkiindeki petrol boru hattı üzerinde yakaladı. Boru hattının 169'uncu kilometresinde kamyonet üzerinde yaklaşık 5 ton ham petrol ile suç üstü yakalanan B.E., K.Y. R.E. M.A. ve A.T. Ulukışla adliyesine çıkarıldı, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.