Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelinde ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcıları ve onlara uyuşturucu temin edenlere yönelik operasyon düzenledi. Polis, 31 ayrı mahallede daha önceden belirlenen adreslere şok baskınlar gerçekleştirdi.

156 torbacı gözaltına alındı



Gerçekleşen operasyonda 125’i uyuşturucu satıcısı olmak üzere toplam 156 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 690 pakette 14 kilo 18 gram esrar, 550 gram toz esrar, 47 pakette 6 kilo 29 kilo eroin, 853 adet Extacy adlı sentetik uyuşturucu hap, 21 gram kokain, 18 kök genetiği değiştirilmiş esrar olarak da bilinen Skunk adlı bitki ele geçirildi. Operasyon kapsamında Adana’da ilk kez, dünyanın en tehlikeli uyuşturucularından olan jelatin kare şeklinde satılan; Lysergic Acid Deithylamid (LSD) adlı madde ele geçirildi. Toplam 10 adet folyoya sarılı emdirilmiş pul şeklinde hazırlanan ve kokainden 100 kat daha etkili olan LSD’nin, 80 liradan satışa sunulduğu belirlendi.

Cephanelik ortaya çıktı



Gözaltına alınan 156 kişiden 63’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda küçük bir cephanelik de ortaya çıktı.

Operasyonlarda el konulan; 2 adet AK-47 marka uzun namlulu piyade tüfeği, bir adet Thompson marka otomatik silah, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeğinin de bir başka olayda kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

