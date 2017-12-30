Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Uludağ'a yağan 70 santimetre karın bir bölümü mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı sebebiyle eridi. Ancak dün akşam saatlerinde Uludağ'da yoğun kar ve fırtına çıktı.Hız kesmeyen kuvvetli kar yağışı pistleri ve yolları karla kapladı. Meteorolojinin yaptığı açıklamaya göre, kar yağışının bugün ve yarın da devam edeceğini bildirildi. Ayrıca hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu öğrenildi. Yılbaşı tatili sebebiyle otellerin tamamı da doldu. Şehir dışından Uludağ'a gelen tatilciler," Tatil gayet iyi geçiyor, kar yağışıyla biraz daha iyi oldu. Dün buraya gelirken hava sıcaklığı 16 dereceydi fakat yukarı çıktıkça düştü ama sanki bir bahar havası gibiydi. Bu gün gerçekten kar gerçek yüzünü gösterdi. Biraz fırtına var ama herhalde normaldir. Uludağ, kar tatili için ideal bir yer oldu" dedi. Öte yandan bugün hava sıcaklığının -1 ile 11 derece arasında değişeceği bulutlu bir havanın hakim olduğu öğrenildi.