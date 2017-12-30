Alınan bilgiye göre Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçundan kaydı bulunan bazı şüphelilerin Reyhanlı’da depo kiraladığını, burada uyuşturucu madde üreteceklerini belirleyerek çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin uyuşturucu hap imalathanesi kurduğunu ve üretime başlayacakları tespit edildi. Şahısların uyuşturucu madde üretimine başladıkları an operasyon düzenlendi. İmalathanede çalıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu hap üretmeye yetecek hammadde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Hatay’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın
30.12.2017 - 11:49 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yeni kurulduğu tespit edilen uyuşturucu hap imalathanesine üretim sırasında jandarma tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap üretmeye yetecek hammadde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Hatay,Reyhanlı,uyuşturucu hap imalathane,
532125 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532125.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER