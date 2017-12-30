Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yörede zeytinde ürün bolluğu yaşanırken, çekirdek üretimi de arttı. Tariş fabrikasında üretilen yaklaşık bin 500 ton zeytin çekirdeği aranan kalorifer yakıtı olurken, yurdun değişik yerlerine de gönderiliyor. Yurt dışına bile giden çekirdeğin çevre dostu yakacak olduğunu anlatan Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, 25 kiloluk torbalarda hazırlanan çekirdeğin tonunun 450 liradan satıldığını anlattı. 10 yıldan bu yana zeytin çekirdeği ürettiklerini anlatan Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, ”Zeytinin işlenmesi sırasında çekirdeğini ayırıyoruz. Ayırdığımız zeytin çekirdeği çok güzel bir yakıt oldu. Çevre dostu, kokusu olmayan, külü olmayan gazel bir yakıt. Türkiye’nin her yerinde isteyenlere gönderiyoruz. Yurtdışına da gönderdiğimiz zamanlar oldu. Bu yıl da zeytin mahsulünün bol olması sebebiyle zeytin çekirdeği üretimi oldukça fazla. Talep de her geçen gün artmaktadır. Çekirdeğin ton fiyatını da 450 lira olarak belirledik. 25 kiloluk çuvallarda paketleyip o şekilde satıyoruz. Yıllık üretimimiz bin, bin 500 tonu bulmaktadır. Piyasada kömür fiyatlarının artması sebebiyle zeytin çekirdeğine talep arttı. Fiyatımız da uygun. Ayrıca yakanlar memnun” dedi.

Çekirdek yaktığını söyleyen Zakir Üstün ise, ”Zeytin çekirdeğini evimizde yakıt olarak kullanıyoruz. Çok memnunuz. Kalorisi yüksek. Çok temiz. Bu aynı zamanda kömüre göre daha ucuz. Herkese tavsiye ediyoruz” dedi.