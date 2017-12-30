Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde Türkiye genelinde yapılan uygulama Kahramanmaraş'ta da gerçekleştirildi. 29 Aralık Cuma günü 18.30-20.30 ile 21.00-23.00 saatleri arasında Kahramanmaraş il genelinde 156 polis ekibi ve 793 personelin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında kentte umuma açık yerler, park bahçeler, sokaklar, elektronik oyun salonları, internet salonları kontrol edildi. Güven Huzur Uygulamasında 3 bin 838 kişi sorgulanırken, 687 araç kontrol edildi. 12 araca değişik ihlallerden 2 bin 499 lira ceza yazıldı. 3 araç trafikten men edilirken 228 işyeri kontrol edildi. Hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde kullanma, borçlunun ödeme şartlarını ihlal ve infaz hükümlerine uymama gibi değişik suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Yabancı şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 356 kişi incelendi. Kimliksiz ve kayıtsız olduğu tespit edilen 12 yabancı kişi kayıt altına alındı. 6 kişiye Kabahatler Kanununa aykırı davranmaktan 654 lira idari para cezası uygulandı. 7 kişinin üzerinden kesici ve delici alet ele geçirilerek men edildi. Bir miktar esrar maddesi ile bir kişi yakalandı.