Ağrı-Van karayolu Hamur ilçesi yakınlarında N.G'nin kullandığı 63 N 1635 plakalı tır, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 DD 003 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü N.G. gözaltına alındı.
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Ağrı'da tır otomobili biçti, 4 kişi öldü
30.12.2017 - 13:27 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'da tırın otomobille çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Ağrı-Van karayolu Hamur ilçesi yakınlarında N.G'nin kullandığı 63 N 1635 plakalı tır, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 DD 003 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü N.G. gözaltına alındı.
Etiketler : kaza,trafik kazası,haberler,
532144 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532144.aspx
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