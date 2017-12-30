Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Anadolu Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kılıç idaresindeki 41 B 5442 plakalı otomobil, güvenlik şeridinde duran Karayolları ekiplerine ait kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan İbrahim K., Fadime Ergün, Zehra K., Hamide K. ile Nasibe T. ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Fadime Ergün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü İbrahim K., Zehra K., Hamide K. ve Nasibe T. ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen Fadime Ergün'ün cesedi, İzmit Asri Mezarlığı morguna gönderilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.