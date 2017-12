Türkiye Gazetesi

Gemlik’in Umurbey Mahallesi’nde kamyonuyla zeytin tarlasından geçtiği sırada bir ağacın dalını kıran sürücü, kırdığı ağaca insanlık ölmemiş dedirtecek bir not bıraktı. "Kamyonla geçerken istemeden dalınızı kırdım. Özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Beni arayın, cezasını ödeyeyim. Az ilerde Ahmet abiye gübre dökmüştüm" yazan kamyon şoförünün notu sosyal medyada paylaşıldı. Eski CHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından paylaşılan not kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



Notu sahibinin Bursa’da nakliyeci olduğu öğrenilen 49 yaşındaki Yusuf Bulut olduğu öğrenildi. İHA muhabirinin ulaştığı Bulut, "Ben o gün 100 metre ilerideki bir tarlaya gübre dökmeye gitmiştim. Dönerken yol biraz dardı, bu yüzden istemeden bir zeytin ağacının dalını kırdım. Kırdığım dal biraz kalındı. O yüzden üzüldüm. Ağacın sahibiyle helalleşmek istedim. Kul hakkına girmek istemedim. Ağacın sahibini bulamayınca da not bıraktım. Beni aramadılar. Notun sosyal medyada paylaşıldığından haberim yoktu” dedi.