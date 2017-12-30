Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşan yılbaşı sebebiyle alkollü içki satışının artacağı ve buna bağlı olarak piyasaya kaçak alkollü içki sürüleceğini değerlendiren ekipler, 73 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 26 adet şişelenmiş satışa hazır kaçak içki, 5 litre boğma rakı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurukısı tabanca, 7 adet şarjör, 159 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.Operasyonda 13 bin 115 TL’lik haksız kazanç ve vergi kaybı engellenerek kaçakçılık olaylarından gelir elde eden suç örgütlerine de ekonomik olarak darbe vurulurken 7 şüpheli gözaltına alındı.



Ayrıca ekipler tarafından Kocavezir Mahallesi'nde bir tekstil firması sahibinin silah ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine H.D. isimli şahsın ikametinde ve işyerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör 187 adet fişek ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahısların tahkikatları devam ediyor.