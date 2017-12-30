Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Menderes ilçesinde 1 Temmuz 2017 tarihinde saat 12.55’te çıkan orman yangınına 5 uçak, 14 helikopter, 139 arazöz ve 12 dozer ile 15 dakika içerisinde müdahale edilerek, yangın söndürüldü. Geceli gündüzlü yoğun çalışmalar neticesinde söndürülen yangın sonrasında 950 hektar alan zarar gördü.Söz konusu sahada orman teşkilatı arazi hazırlık çalışmalarına hemen başlayarak, 25 Kasım 2017 tarihinde ilk fidanı toprakla buluşturdu. Şimdiye kadar alana 160 bin adet fidan dikildi. Yanan alanda toplam 750 bin adet fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor.

Yine İzmir’in Bayındır ilçesi Lütuflar Köyü civarlarında 25 Temmuz 2017 tarihinde saat 16.30’da çıkan ve rüzgârın da etkisiyle büyüyen orman yangınında ise 750 hektarlık orman alanı zarar gördü. Söz konusu yangına 4 uçak, 9 helikopter, 126 arazöz ve 12 dozer ile 18 dakika gibi kısa bir sürede müdahale edilerek, yangın söndürüldü.Yangından hemen sonra orman teşkilatı tarafından hasar tespit çalışmaları yapılıp, yanan ağaçların enkazlarını alandan temizleme çalışmalarına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yanan alanda ilk fidan 25 Kasım 2017 tarihinde toprakla buluşturuldu. Bugüne kadar alana 70 bin adet fidan dikildi. Söz konusu alana toplamda 600 bin fidan dikilecek. Böylece Menderes ve Bayındır’da çıkan orman yangınında zarar gören sahalara toplam 1 milyon 350 bin adet fidan dikilecek.

Ayrıca, Ayvalık Cennet Koyu’nda meydana gelen orman yangınının izlerini silmek maksadıyla 15 Aralık 2017 tarihinde yangından zarar gören sahaya 10.250 adet fıstıkçamı, 10.000 adet kızılçam, 6.100 adet kara servi ve 7.000 adet yeni akasya olmak üzere toplamda 33.350 adet fidan dikildi.Yanan Alanların Bir Metrekaresi Bile Farklı Bir Maksatla Kullanılamaz

İzmir Menderes ve Bayındır’da yaşanan yangınların bütün ülkeyi üzdüğünü vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Yanan ormanlık alanların bir metrekaresi bile farklı bir maksatla kullanılamaz. Söz konusu sahalarda meydana gelen yangınların izlerini silmek için harekete geçtik. Menderes ve Bayındır’da zarar gören alanları tekrar ağaçlandırıyoruz. Bu kapsamda sahaların hazırlanmasının ardından fidanları toprakla buluşturmaya başladık. Yanan alanlarda fidanlar yeniden yeşerecek” dedi.