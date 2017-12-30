Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Zonguldak-Ankara karayolu 9. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Ankara'ya seyir halindeki Emre B. idaresindeki 67 EE 837 plakalı otomobil bölünmüş yolda kontrolden çıkarak karşı yola geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters dönerek yol kenarındaki şarampole uçtu. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Emre B. ile araçta bulunan Şule B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.