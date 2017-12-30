Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda "torbacı" diye tabir edilen 6 sokak satıcısı yakalandı. Alınan bilgiye göre, Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda C.I, O.E, N.K, S.B, C.E. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 56 fişek halinde 45 gram bonzai ele geçirildi.