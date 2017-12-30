Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 14.45'te Halide Edip Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya Yılmaz’ın kullandığı 06 MNN 04 plakalı otomobil 466 Sokağa dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak bir evin avlusuna devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Hülya Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen otomobil ise bulunduğu yerden vinç ve çekici vasıtasıyla kaldırıldı.