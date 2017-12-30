Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak merkez Fener Mahallesi Deniz Kulübü mevkiinde balık tutarken kayalıklardan düşen amatör balıkçı başından yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 ve AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 ve AFAD ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Kayalıklara düşen şahıs AFAD ve 112 ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen balıkçı tedavi altına alındı.