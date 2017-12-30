Zonguldak merkez Fener Mahallesi Deniz Kulübü mevkiinde balık tutarken kayalıklardan düşen amatör balıkçı başından yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 ve AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 ve AFAD ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Kayalıklara düşen şahıs AFAD ve 112 ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen balıkçı tedavi altına alındı.
Kayalıklara çıkan amatör balıkçı hastanelik oldu
30.12.2017 - 16:56 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ta balık tutmak için kayalıklara çıkan bir kişi dengesini kaybederek kayalıklara düştü.
Etiketler : Kayalık,balıkçı,haberler,
532189 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532189.aspx
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