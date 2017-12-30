Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli Kozan Karayolu üzeri Kiremithane kköyü mevkiinde meydana geldi. Serkan Yılmaz (24)’ın kullandığı 01 Y 1518 plakalı kamyonet ile sürücüsü öğrenilemeyen 80 DS 920 plakalı otomobil çarpıştılar. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta yol kenarına savruldu. Feci kazada Kamyonette bulunan sürücü Serkan Yılmaz ile aynı araçta yolculuk eden Mehmet Yılmaz ve Osman Kızılkan yaralandılar. Otomobilde bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ise hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve yanındaki iki kişi ambulans ile hastaneye sevk edildiler. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.