Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çamlık Mahallesi’nde Sayimgül Tüysüz adlı kadın tandır fırınında ekmek pişirdikten sonra kuyunun üzerini kapatarak tandırdan ayrıldı. O sıra apartmandan işe gitmek için çıkan Naci Koçay tandırdan dumanların yükseldiğini görerek ev sakinlerine haber verdi. Olayın üzerine çevredekiler tarafından Artvin Belediyesi İtfaiye ekiplerine bilgi verildi. Tandır sahibi Hasan Tüysüz, etraftaki çalıları uzaklaştırarak alevlerin apartmana sıçramasının önüne geçmiş oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.

Yangında can kaybının olmamasının tek teselli olduğunu belirten Hasan Tüysüz, yaklaşık 10 yıldır tandır ekmeği pişirdiklerini ateşe karşı çok dikkatli olduklarını belirterek, “Yine de olacağı varmış sağlık olsun” ifadelerini kullandı.