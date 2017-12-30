Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Ergün Şen yönetimindeki 26 US 695 plakalı hafif ticari araç, İnegöl Rüştiye mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yolun ortasından kalan araca, arkasından seyir halinde olan sürücü Bekir G. yönetimindeki 16 RH 8946 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü çarpmamak için fren yaptı. Bu sırada otobüsün arkasında seyir halinde olan sürücü Ercan Mutlu (45) yönetimindeki 26 UE 283 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada sürücü Ercan Mutlu ile eşi Nursel Mutlu otomobil içerisinde sıkıştı. Yaralılara ilk müdahaleyi otobüsün içindeki vatandaşlar yaptı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları otomobilin içinden çıkarırken, yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücü Ercan Mutlu tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken, ağır yaralanan eşi Nursel Mutlu, Acil Serviste tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Bursa-Ankara karayolunun Bursa istikameti, otomobilin kaza yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.